La definizione e la soluzione di: E famoso il suo Stretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MESSINA

Curiosità : E famoso il suo Stretto

Famoso (reso graficamente FAMO$O) è il terzo album in studio del rapper italiano Sfera Ebbasta, pubblicato il 20 novembre 2020 dalla Island Records e ... Significato messina

Neologismi (2008) no-Ponte (No-ponte, No ponte), s. m. e agg. inv. Chi o che è già costruito e per quanto li riguarda sarà l’unico: quello tra i «No-ponte» di Messina e i «No-Tav» della Val di Susa. Alla manifestazione nazionale contro la costruzione del stretto² s. m. part. pass. di stringere. - 1. geogr. tratto di mare di larghezza non rilevante frapposto tra due terre: lo s. di Messina bocca, braccio di mare. 2. mus. la terza parte della fuga, nella quale le voci fanno udire il soggetto e la risposta con le entrate ravvicinate tra loro Definizione Treccani

