La definizione e la soluzione di: È familiare in certe pensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRATTAMENTO

Curiosità : e familiare in certe pensioni

si affermò e non si superò l’impianto basato sulle mutue. La priorità politica era allargare i benefici delle pensioni, poiché le pensioni di vecchiaia ... Significato trattamento

trattaménto s. m. der. di trattare. – 1. a. e digitalizzate con uno scanner. 2. a. Il fatto e il modo di trattare o di essere trattati, come comportamento verso persone in determinati casi: fare, dare, ricevere un buon t trattamento trat:a'mento s. m. der. di trattare. - 1. a. tecnol. applicazione di tecniche e procedimenti di natura fisica, chimica, ecc., su materiali lesioni: t. di una ferita, dei tumori cura, terapia. 2. a. estens. modo di trattare le persone: offrire, ricevere un t. di favore con riferimento ad alberghi e ristoranti Definizione Treccani

Altre definizioni con familiare; certe; pensioni; Una macchina familiare come la wagon ing; familiare , congiunto; Acronimo per collaboratore familiare ; Origine dinastica familiare ; Rientrano in certe matite; Tettuccio rimovibile in tela di certe auto fra; Spingono certe imbarcazioni ruotando; Così sono certe birre, le sigarette e molte donne; Comprende assale, ruote e sospensioni anteriori di un autoveicolo; E' familiare in certe pensioni ; Paga le pensioni ; Proroghe, sospensioni ; Cerca nelle Definizioni