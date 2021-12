La definizione e la soluzione di: La famiglia de Medici l esercitò su Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SIGNORIA

Curiosità : La famiglia de Medici l esercito su Firenze

1434 sotto Cosimo de' Medici. I Medici mantennero il controllo di Firenze fino al 1494, poi Giovanni di Lorenzo de' Medici riconquistò la repubblica nel ... Significato signoria

signorìa (ant. segnorìa) s. f. der. di signore. – 1. balìa): E poi che Amore ’l fren per forza a sé raccoglie, I’ mi rimango in signoria di lui (Petrarca). 2. Con valore storico più preciso e sign. più concreto: a. La magistratura si?o'ria ant. segnoria s. f. der. di signore. - 1. potere politico assoluto esercitato su un certo territorio: la s. aragonese in Sicilia e in Sardegna dominazione, dominio, egemonia, predominio, supremazia. 2. estens., lett. autorità in genere lett. balìa, dominio, potere, potestà Definizione Treccani

