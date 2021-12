La definizione e la soluzione di: La famiglia degli strumenti musicali ad aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIATI

Curiosità : La famiglia degli strumenti musicali ad aria

Il corno è uno strumento musicale a fiato che fa parte degli aerofoni e della sottofamiglia degli ottoni con canneggio conico. Viene anche chiamato corno ... Significato fiati

quintétto s. m. der. di quinto. – 1. a. Mozart, di Schubert, ecc. I componimenti per altri quintetti strumentali (di soli fiati, o di fiati e archi, ecc.) debbono essere precisati nel titolo. c. Il complesso dei cinque legno 'le?o s. m. lat. lignum. - 1. a. materia prima ottenuta dai tronchi degli alberi, impiegata per lavori di falegnameria da ardere legna, mercantile con scafo di legno: l. da guerra; l. da trasporto bastimento, nave, vascello. c. mus. al plur., famiglia degli strumenti aerofoni costruiti in legno ? fiati. Definizione Treccani

