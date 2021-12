La definizione e la soluzione di: Falcidiano il bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MORIE

Curiosità : Falcidiano il bestiame

circostanti Firenze e Pisa. Il maggiore incremento demografico si rileva nelle campagne, nonostante le periodiche carestie che ne falcidiano la popolazione. Quella ... Significato morie

simùlidi s. m. pl. lat. scient. Simuliidae, dal nome del genere Simulium, der. del lat. in Italia con circa 80 specie, alcune delle quali attaccano il bestiame provocando morìe per reazione anafilattica; altre specie, in paesi tropicali, sono vettrici di pericolose Definizione Treccani

