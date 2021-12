La definizione e la soluzione di: Evidente sfoggio di ricchezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LUSSO

Curiosità : Evidente sfoggio di ricchezza

diversi aristocratici frivoli e vanitosi, che fanno sfoggio di carrozze pompose e si illudono di essere glorificati da tutti i presenti. Poi si recano ... Significato lusso

lusso s. m. dal lat. luxus -us «sovrabbondanza, eccesso nel modo di vivere», prob. affine l.; ornare, decorare con l.; che l.!, quanto l.! (e con più ironia, che lussi!), vedendo sfoggio di abiti, di oggetti di arredamento, di comodità superflue, o anche qualche oggetto lusso s. m. dal lat. luxus -us 'sovrabbondanza, eccesso nel modo di vivere'. - 1. a. sfoggio di ricchezza, di sfarzo, di magnificenza: vivere nel l. o esagerate, anche scherz. concedersi, permettersi, prendersi la libertà. ? Locuz. prep.: di lusso di grande eleganza e sfarzo: una casa di l. lussuoso. elegante, fine CATEGORIA: ALTA MODA – MODA Definizione Treccani

