La definizione e la soluzione di: Esultare, glorificare il Signore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSANNARE

Curiosità : Esultare, glorificare il Signore

Significato osannare

o?annare v. intr. der. di osanna (aus. avere). – Alzare spec. come manifestazione di supina ed esaltata venerazione: il popolo osannava al dittatore; anche come trans.: la folla osannava dalla piazza il suo capo; e così nel passivo: si oza'n:are der. di osanna. - ¦ v. intr. aus. avere alzare grida di osanna e di evviva, con la prep. a: o. al re, o. a un divo del cinema inneggiare. ¦ v. tr. manifestare venerazione per qualcuno: la folla osannava il suo capo acclamare, celebrare, esaltare, glorificare, inneggiare a. contestare, disapprovare. Definizione Treccani

