La definizione e la soluzione di: Esultanza, rumorosa allegria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRIPUDIO

Curiosità : Esultanza, rumorosa allegria

Significato tripudio

tripùdio s. m. dal lat. tripudium, comp. di tri- «tre» e pes in t. festeggiarono la vittoria dello scudetto; Lunge il grido e la tempesta De’ tripudi inverecondi (Manzoni). b. fig. Esultanza festosa della natura: il t. della campagna a tripudio tri'pudjo s. m. dal lat. tripudium, comp. di tri- 'tre' e ped pedis 'piede', propr. 'danza a tre piedi' e poi 'danza gioiosa'. - 1. manifestazione vivacemente gioiosa: la notizia della vittoria fu accolta con t. esultanza, festosità, lett. gaudio, gioia, giubilo. entusiasmo. Definizione Treccani

