La definizione e la soluzione di: Le estremità degli arti ai.

Soluzione 5 lettere : START

Curiosità : Le estremita degli arti ai

all'altezza del petto e delle ascelle, con le maniche bloccate in entrambe le estremità degli arti in modo da immobilizzare le braccia in una posizione incrociata ... Significato start

start ‹stàat› s. ingl. (propr. «partenza, mossa»; pl. starts ‹stàats›), usato in ital. al masch. – Nel linguaggio sport., l’azione d’avvio di una gara, e il luogo in cui, o da cui, avviene (che nell’ippica corrisponde al palo di partenza). Per analogia, nel linguaggio cinematografico, il fotogramma t, it. start s. ingl. propr. 'partenza, mossa', usato in ital. al masch. - sport. azione d'avvio di una gara e il luogo in cui avviene partenza, via. arrivo, traguardo Definizione Treccani

