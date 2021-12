La definizione e la soluzione di: Estremamente dannosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DELETERI

Curiosità : Estremamente dannosi

quando lui morirà. Infatti, dal momento che i raggi UV sono ora estremamente dannosi, dopo una serie di esposizioni al sole, il corpo di Finch è completamente ... Significato deleteri

ozonosfèra s. f. comp. di ozono e -sfera. – In geofisica, della radiazione ultravioletta proveniente dal Sole; tale radiazione, che ha effetti deleterî sugli organismi viventi, viene perciò assorbita, cosicché desta qualche preoccupazione Definizione Treccani

Altre definizioni con estremamente; dannosi; Respiro estremamente difficoltoso; estremamente ridotti, appena sufficienti; estremamente e inutilmente compiaciute di sé; estremamente stanchi; dannosi , offensivi; Gravemente dannosi ; Contrari, dannosi ; dannosi tà, pericolosità; Cerca nelle Definizioni