La definizione e la soluzione di: Un esortazione letteraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORSÙ

L'imperativo è un modo verbale. È usato per esprimere esortazioni e si distingue in questo dagli altri modi: se infatti l'indicativo o il condizionale ... Significato orsù

orsù (non com. la grafia ór su), interiez. – Voce di esortazione, d’incitamento, d’incoraggiamento (più enfatico e meno com. di su!, via!), spesso con valore conclusivo: o., fatti coraggio!; o., dite!; o., qui bisogna decidersi! orsù non com. or su interiez. grafia unita di ora su, lett. - voce di esortazione, d'incitamento, d'incoraggiamento, spesso con valore conclusivo: o., fatti coraggio!; o., qui bisogna decidersi! andiamo, animo, avanti, coraggio, dai, forza, su, suvvia, via. Definizione Treccani

