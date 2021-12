La definizione e la soluzione di: Esiste solo nelle fiabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CASTELLO INCANTATO

Curiosità : Esiste solo nelle fiabe

premiata, la bontà vince, ecc.). Nelle fiabe di magia, per usare un termine proppiano, l'apoteosi è immancabile; è solo nelle fiabe letterarie che il finale può ... Significato castello%20incantato

incantato agg. part. pass. di incantare1. – 1. a. Pieno di meraviglie, per effetto di arti magiche, spec. nelle favole: luogo, castello incantato,; i giardini incantati di Armida; estens., di una suggestiva bellezza: paesaggio incantato agg. part. pass. di incantare. - 1. a. di atmosfera, luogo e sim., che è pieno di meraviglie, carico di magia, per effetto di arti magiche: castello i. in un ascolto, in una visione e sim.: tutti stavano a sentirlo incantati affascinato, ammaliato, attonito, estasiato, estatico, rapito, sognante, stupefatto, stupito, trasognato Definizione Treccani

