La definizione e la soluzione di: Esercizi per scolaretti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DETTATI

Curiosità : Esercizi per scolaretti

della scuola. La mancanza di forza e di attività non mi rendeva atto agli esercizi del corpo ai quali i fanciulli si abbandonano nei loro giuochi, e io non ... Significato dettati

Neologismi (2008) catto-manageriale agg. (iron.) Che fonde motivi della cultura cattolica e comportamenti dettati da un’efficienza manageriale. ? il suo di Letizia Moratti zelo catto-manageriale somma pericolosamente due scuole Definizione Treccani

