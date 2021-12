La definizione e la soluzione di: Esageratamente magri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSSUTI

Curiosità : Esageratamente magri

cervico-dorsale e gli arti, già dalla fanciullezza, possono svilupparsi esageratamente in lunghezza e presentare estremità dall'aspetto massiccio. Lo sviluppo ... Significato ossuti

Definizione Treccani

Altre definizioni con esageratamente; magri; esageratamente corpulenti; esageratamente rispettoso dell etichetta; esageratamente dolce e romantico; Lodarsi esageratamente ; Costringe chi vuol dimagri re a bere molto; magri e snelli; Il magri s scrittore iniz; Programmi per dimagri re; Cerca nelle Definizioni