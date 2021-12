La definizione e la soluzione di: Lo era il vitello d oro per gli Ebrei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IDOLO

Curiosità : Lo era il vitello d oro per gli Ebrei

Disambiguazione – Se stai cercando il dipinto di Nicolas Poussin, vedi Adorazione del Vitello d'oro. Il vitello d'oro (in ebraico: ?????? ?????????, ‘eggel ... Significato idolo

ìdolo s. m. dal gr. e?d???? «simulacro» poi «idolo», der. di e? stesso che idoletto. 2. estens. Persona o cosa (anche astratta) amata o venerata come un idolo, o comunque posta su un piano superiore all’umano: Facil ti fu ingannare una donzella idolo 'idolo s. m. dal gr. eídolon 'simulacro', poi 'idolo', der. di êidos 'aspetto, figura'; lat. idolum. - 1. relig. ogni oggetto o immagine d'oggetto venerata i. feticcio, simulacro. ? totem. 2. estens. persona o cosa amata o venerata come un idolo: essere l'i. delle folle beniamino. 3. filos. al plur., spec. nella forma lat Definizione Treccani

