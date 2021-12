La definizione e la soluzione di: Emette sanzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONU

Curiosità : Emette sanzioni

dell'ammenda. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, cioè ingiungono il pagamento di una somma di denaro. Le sanzioni amministrative ... Significato onu

ONU ‹ònu› s. m. – Sigla della Organizzazione delle Nazioni Unite (ingl. United Nations Organization, sigla UNO), la più importante delle istituzioni internazionali contemporanee, fondata nel 1945 con molteplici fini, tutti comunque attinenti alla pace e alla sicurezza internazionale e al progresso risoluzione risolu'tsjone ant. resoluzione s. f. dal lat. tardo resolutio -onis 'scioglimento, annullamento', der. di resolvere 'risolvere'. - 1. . decisione non vincolante presa da un consesso anche internazionale: una r. dell'ONU raccomandazione. ? delibera, deliberazione. 4. med. cessazione di un fenomeno morboso Definizione Treccani

