La definizione e la soluzione di: Elenca argomenti da discutere in assemblea sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ODG

Curiosità : Elenca argomenti da discutere in assemblea sigla

vedi ONU (disambigua). L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata in Nazioni Unite, è un'organizzazione intergovernativa a carattere ... Significato odg

Neologismi (2008) monetarizzazione s. f. La trasformazione in moneta, in occasione di guadagno. ? «“Monetarizzazione” , compulsa le leggi, consulta i dispacci di agenzia che le inviano da Palazzo Chigi sull’Odg del Comune di Milano per gli incentivi economici alle madri che fanno la scelta di non Definizione Treccani

