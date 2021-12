La definizione e la soluzione di: Ebbero 13 re di Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VALOIS

Curiosità : Ebbero 13 re di Francia

francesi che hanno governato la Francia dal Medioevo al XIX secolo. Un articolo a parte è dedicato ai capi di Stato della Francia dal XIX secolo a oggi. Il ... Significato valois

leóne (ant. e poet. lióne) s. m. lat. leo -onis, i tipi del leone e degli apostoli Pietro e Paolo; l. d’oro, moneta di Filippo VI di Valois re di Francia coniata nel 1338, che raffigurava il re in trono con un leone ai suoi piedi CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI Definizione Treccani

