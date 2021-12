La definizione e la soluzione di: Ha due significati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BISENSO

Curiosità : Ha due significati

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Bit (disambigua). Bit (dall'inglese "binary digit") ha due significati diversi, a seconda del contesto ... Significato bisenso

bisènso s. m. comp. di bi- e senso. – 1. , un abitante di Toscana ridotto in miseria, e un sigaro nella via); nel secondo caso, si ha più propriam. una frase bisenso (dove bisenso acquista funzione di agg. invar.). gioco. Finestra di approfondimento Tipi di gioco - Agonistici; competitivi; creativi; da ragazzi o infantili; da tavolo o di tavoliere; d’azzardo; di addestramento operativo; di carte; di destrezza; ; aferesi; allitterazione; anagramma; antipodo; bastimento; bifronte o palindromo; biscarto; bisenso; bisticcio; calembour; cambio d’accento, di consonante, di sillaba, di Definizione Treccani

