La definizione e la soluzione di: Dove... per i Francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OU

Curiosità : Dove... per i Francesi

(mairie per i francesi) diventa la maison communale, calco dal fiammingo gemeentehuis. Altri termini fiamminghi entrati nell'uso corrente del francese belga ... Significato ou

