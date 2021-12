La definizione e la soluzione di: Donna ciarliera e pettegola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COMARE

Curiosità : Donna ciarliera e pettegola

amichevole e diligente nel suo lavoro; Caroline Martha Hubbard, un'eccentrica signora americana, pettegola, spiccia, che parla molto di sua figlia e si vanta ... Significato comare

comare (ant. commare) s. f. lat. tardo commater, comp. di con- nelle favole si aggiunge talora a nomi di animali: c. volpe. ? Dim. comarèlla (frequente in usi region. merid. per indicare una comare giovane o anche la figlioccia), comarùccia. comare ant. o region. commare s. f. lat. tardo commater, der. di mater 'madre', col pref. con-. - 1. a. donna che tiene a battesimo o a cresima un . donna che assiste le partorienti levatrice, region. mammana, ostetrica. 2. estens. a. non com. donna che assiste al rito matrimoniale e ne attesta e ne sottoscrive la Definizione Treccani

Altre definizioni con donna; ciarliera; pettegola; Una medievale... donna del nord; La donna che tira a mano la pasta fresca all uovo; Un successo di Melanie Griffith: Una donna in __; Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna ; Cerca nelle Definizioni