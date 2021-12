La definizione e la soluzione di: Donare ma senza dare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ON

Curiosità : Donare ma senza dare

persone a donare il 10% dei loro guadagni e le sue raccomandazioni rispetto alle migliori organizzazioni aiutano le persone a determinare a quali donare. Molti ... Significato on

on ‹òn› prep. ingl. (propr. «su, sopra»). – In elettrotecnica, che si trovano nello stato di conduzione: transistore in condizione on (più spesso, in on o semplicem. on); con uso estens., può indicare lo stato di qualunque apparecchiatura on ?n prep. ingl. propr. 'su, sopra', usata in ital. come agg. o con funz. predicativa. - tecnol. indica la condizione di un dispositivo, una macchina e sim. che stia funzionando, in partic. lo stato di un'apparecchiatura elettrica o elettronica in funzione acceso, aperto. chiuso, off, Definizione Treccani

