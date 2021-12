La definizione e la soluzione di: Dolore articolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REUMA

Curiosità : Dolore articolare

dolore nel paziente oncologico può essere causato dal tumore o dalle procedure diagnostiche e nel trattamento della malattia. Solitamente, il dolore acuto ...

rèuma s. m. dal lat. rheuma -atis, gr. ?e? i diversi quadri clinici del cosiddetto reumatismo: ed era inutile che il dottore don Ortensio gli assicurasse: È l’umido della casa. Questi sono reumi belli e buoni! (Capuana). reuma 'r?uma s. m. dal lat. rheuma -atis, gr. rhêuma -matos, der. di rheo 'scorrere' pl. -i. - med. affezione dolorosa, di carattere mutevole e discontinuo, a carico di articolazioni, ossa, muscoli, ecc. reumatismo. Definizione Treccani

