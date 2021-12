La definizione e la soluzione di: Dolce candido e friabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MERINGA

Curiosità : Dolce candido e friabile

volta tozzo, pieno; bianco candido da giovane, più spesso di colore giallo-arancio. Bianca, soda, fragile, anche molto friabile; di colore bianco oppure ... Significato meringa

meringa s. f. dal fr. méringue, di etimo incerto. – 1. non com. Chiara d’uovo varie da mangiare come pasticcini. b. Pasta costituita da due piccole calotte ovali di meringa cotta in forno, che vengono riunite dopo essere state riempite di panna montata. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

