La definizione e la soluzione di: Si divide in quarti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORA

Curiosità : Si divide in quarti

l'azione che si svolge nel mondo dell'opera rappresentata. L'idea che un attore possa immaginare un muro che lo divide dagli spettatori si trova così formulata ... Significato ora

óra1 (tronc. ór) avv. lat. hora, abl. del sost. hora rispetto al passato o al futuro: d’ora in poi, d’ora in avanti, d’ora innanzi; fin d’ora o sin d’ora; mai prima d’ora; fin ora (v. finora); sin ora (v. sinora); or è un anno che ora¹ 'ora tronc. or lat. hora, abl. del sost. hora 'ora²'. - ¦ avv. 1. a. nel momento presente: o. sono occupato, vieni più tardi : l'ho visto otto giorni or sono addietro, fa è accaduto tre giorni fa. ? Locuz. prep.: d'ora in avanti o in poi o innanzi da questo momento in poi a partire da adesso Definizione Treccani

