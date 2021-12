La definizione e la soluzione di: Un disegno dell architetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIANTA

Curiosità : Un disegno dell architetto

termine "architetto" è derivato quello di "architettura", non il contrario. Malgrado quello di architetto sia un termine specifico riferito a un professionista ... Significato pianta

pianta s. f. lat. planta «virgulto», «pianta del piede»; la connessione con planus «piano1» cappellano di Fratta (I. Nievo). Nell’uso com. odierno, è frequente solo la locuz. di sana pianta: si dovette abbattere il muro di sana p.; il lavoro è mal riuscito e dovrò rifarlo CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN pianta s. f. lat. planta 'virgulto', 'pianta del piede'. - 1. bot. denominazione generica di qualunque organismo vegetale vegetale. ? albero, arbusto, erba. ? trasferirsi in p. stabile a casa di qualcuno per sempre, stabilmente. temporaneamente. ? pianta organica dei posti e del personale di un dato ufficio organica Definizione Treccani

