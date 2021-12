La definizione e la soluzione di: Disegni fatti con ago e filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RICAMI

Curiosità : Disegni fatti con ago e filo

monocolore con disegni in lucido-opaco usato per tovagliato. Filato è l'insieme di fibre tessili tenute assieme da una torsione a formare un filo. Filet è un ... Significato ricami

ricamare v. tr. dall’arabo raqama. – 1. Eseguire ad ago su tela, seta o più assol.: esponimi i fatti come si sono svolti, senza r. tanto; Lia ci aveva ricamato su in una maniera così antipatica che non si riusciva più a parlarne senza litigare (I perlina s. f. dim. di perla. - spec. al plur., piccola perla usata per ricami, passamanerie e sim. per lo più al plur. conteria. ? lustrino, paillette. Definizione Treccani

