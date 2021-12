La definizione e la soluzione di: Un discorso che non ha mai fine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIRITERA

Curiosità : Un discorso che non ha mai fine

scienza da parte dell'autore, che dichiara di volervi dedicare tutta la vita. Cartesio, "Discorso sul metodo" ^ Cartesio, "Discorso sul metodo" ^ Cartesio, ... Significato tiritera

tiritèra s. f. voce onomatopeica, fam. – Filastrocca; discorso lungo, noioso, in cui si ripetono continuamente le stesse cose: ora comincerà con le solite tiritere! tiritera tiri't?ra s. f. voce onomatopeica, fam. - 1. serie di parole in rima che compongono una specie di poesia per bambini cantilena, filastrocca, nenia. 2. estens. discorso lungo, noioso, ripetitivo canzone, geremiade, lagna, litania, pop. menata, musica, fam. pizza, non com. Definizione Treccani

Altre definizioni con discorso; fine; Introduce ad un discorso ; Una cantilena come un discorso ripetitivo; Il discorso morale del sacerdote o del genitore; Colui a cui è rivolto il discorso ; Si attendono a fine stagione; Il declamatore fine , detto scherzosamente; Si dice che a questo non ci sia mai fine ; Campo che... contiene parole di significato affine ; Cerca nelle Definizioni