Disarmonia di colori o opinioni

dalla disarmonia (III, 22-28; V, 46; XX, 8-9; XXXII, 36). Nel Purgatorio il canto delle anime ha effetto catartico (purificatorio), creando effetti di rasserenamento ... Significato contrasto

contrasto s. m. der. di contrastare. – 1. Il contrastare, nei varî sign. i soliti c. tra marito e moglie; fiero, accanito, vivo, aperto c. fra parenti; venire a contrasto. c. ant. Scontro armato, spec. fra due avversarî: con la destra man che ’l pugnal s. m. der. di contrastare. - 1. a. ciò che si oppone al compimento di qualcosa: incontrare molti c. impedimento, opposizione, ostacolo, resistenza. b. spec. al plur., il discutere, il litigare: i soliti c. tra marito e moglie attrito, controversia, discordia, discussione, dissapore Definizione Treccani

