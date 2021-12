La definizione e la soluzione di: Un diminutivo di Marisa ed Elisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ISA

Curiosità : Un diminutivo di Marisa ed Elisa

s'inventò un diminutivo, Achel, utilizzato anche dai suoi compagni durante i primi soggiorni a Torino e Milano. Nel periodo successivo un giornalista ... Significato isa

issa2 (tosc. e lig. isa) interiez. – È propr. l’imperativo di issare, usato (soprattutto nella marina mercantile e dagli scaricatori di porto) come voce d’incitamento (issa!) quando si deve sollevare a forza di braccia in più persone un carico pesante. Definizione Treccani

Altre definizioni con diminutivo; marisa; elisa; Il diminutivo siciliano di Salvatore; Il diminutivo di Reagan; diminutivo di Nicola | Martedì 30 novembre 2021; diminutivo di Francesca; marisa ed Elisa in famiglia; Diminutivo di marisa | Venerdì 26 novembre 2021; Una simpatica marisa dello spettacolo; marisa ... per gli amici; Marisa ed elisa in famiglia; Relativo al regno di elisa betta II; Una elisa betta della televisione; L'elisa betta regnante; Cerca nelle Definizioni