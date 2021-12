La definizione e la soluzione di: La dignità e la giurisdizione d un sostituto d un vescovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VICARIATO

Curiosità : La dignita e la giurisdizione d un sostituto d un vescovo

S.D.B. (2003) Arcivescovo Calogero La Piana, S.D.B. (2003) Vescovo René-Marie Ehouzou, C.I.M. (2003) Arcivescovo Ján Babjak, S.I. (2003) Vescovo Andraos ... Significato vicariato

vicariato s. m. der. di vicario. – Ufficio, carica, dignità di vicario: v. apostolico, ; il v. di Roma , la curia della diocesi romana; anche il tempo durante il quale un vicario è in carica, e il territorio sottoposto alla sua giurisdizione. Usato assol., il V., si vicariato s. m. der. di vicario. - eccles. ufficio, carica, dignità di vicario vicaria. Definizione Treccani

Altre definizioni con dignità; giurisdizione; sostituto; vescovo; La dignità fiorentina di cui fu insignito Dante; Dotati di grande merito e dignità ; Abbellimento ma anche dignità morale; La dignità del vescovo; Una giurisdizione ecclesiastica; La giurisdizione di competenza del vescovo; Sotto la giurisdizione di un curato; Un sostituto dei cereali consumato dai celiaci; Il sostituto d'imposta le versa d'acconto; Quella d'acconto la versa il sostituto d'imposta; Le fa il sostituto ; Laici investiti di un ministero dal vescovo ; Il copricapo del vescovo ; L'arcivescovo che istituì il Carroccio; La impartisce il vescovo ; Cerca nelle Definizioni