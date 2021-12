La definizione e la soluzione di: È il desiderio di ogni atleta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VINCERE

Curiosità : e il desiderio di ogni atleta

è fatta sempre più forte. Ne è dimostrazione il fatto che alle olimpiadi invernali di Torino 2006 solamente un atleta è stato trovato positivo al doping ... Significato vincere

vìncere v. tr. lat. vincere (pres. io vinco, tu vinci, il viso; Ma solo un punto fu quel che ci vinse (Dante); Di me vi doglia, e vincavi pietate (Petrarca); Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti La calda ora mi vinse CATEGORIA: MILITARIA – GIOCHI E GIOCATTOLI vincere 'vint?ere lat. vincere pres. io vinco, tu vinci, ecc.; pass. rem. vinsi, vincésti, ecc.; part. pass. vinto. - ¦ v. tr. 1. a. riportare la vittoria su un .: v. in un incontro; lottare per v.; la maggioranza vince ? imporsi, prevalere. perdere. soccombere. ¦ vincersi v. rifl. riuscire a non essere sopraffatto da un'emozione Definizione Treccani

Altre definizioni con desiderio; ogni; atleta; Scrisse desiderio sotto gli olmi; Un sospiro di desiderio ; Fervente desiderio ; Brama, forte desiderio ; Così sono i sogni più belli; Seguire in incogni to qualcuno; Si tuffano a ogni vogata; Disincantato, senza più sogni ; È un atleta ... particolarmente forzuto; Un atleta dell antica Grecia; Tuffi in cui l'atleta dà le spalle all'acqua; L' ex atleta Lewis; Cerca nelle Definizioni