La definizione e la soluzione di: I denari dati a Giuda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRENTA

Curiosità : I denari dati a Giuda

30 denari d'argento per la sua collaborazione. Giuda inizialmente rifiuta ma alla fine cede, non trovando altra soluzione e facendosi convincere a usare ... Significato trenta

trénta agg. num. card. lat. pop. tardo trienta, per il class. triginta, invar. – Tre dal contesto, al 1830, al 1730, ecc., mentre con anni anteposto, nelle espressioni gli o negli anni Trenta o 30 o ’30 s’intende il periodo compreso fra il 1930 e il 1939, o lo sbaraglino s. m. der. di sbaragliare. - gio. gioco, originario dell'Inghilterra, costituito da un tavoliere con frecce bianche e nere, con trenta pedine le cui mosse sono determinate dai punti dei dadi tavola reale, tricche-tracche, tric-trac, con tre dadi invece di due ant. sbaraglio. ? Definizione Treccani

