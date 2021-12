La definizione e la soluzione di: La M delle auto GM. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOTORS

Curiosità : La M delle auto GM

La General Motors Corporation, nota anche come GM, è un'azienda statunitense produttrice di autoveicoli, con marchi presenti in tutto il mondo quali: ... Significato motors

Neologismi (2021) gigafactory (giga-factory) s. f. Fabbrica di dimensioni molto grandi. ? Mentre la Fca (Fiat Chrysler Automobiles) affronta le mille sfide dell’integrazione societaria e del rilancio, la Tesla (che peraltro vale la metà della General Motors) è una star di Wall Street. Negli ultimi 12 mesi le sue quotazioni al Nasdaq sono andate da un Definizione Treccani

