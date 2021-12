La definizione e la soluzione di: La e dell ACI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CLUB

Curiosità : La e dell ACI

Aci Trezza (IPA: [a?i'tre??a]; Trizza in siciliano) è una frazione di 4 949 abitanti di Aci Castello, comune italiano della città metropolitana di Catania ... Significato club

club s. m. dall’ingl. club, che significò prob., in origine, «nodo, viluppo di persone» (pron. ingl. ‹ che posseggono le armi nucleari e ne hanno il controllo. Con il sign. di circolo, club è presente anche, come secondo elemento, in alcuni composti: per es., aeroclub, cineclub (v kl?b o, per influenza dell'adattam. fr., klœb s. m. dall'ingl. club, prob., in origine, 'nodo, viluppo di persone'. - 1. unione di più persone che hanno interessi e scopi in comune: il c. della vela associazione, circolo, di letterati e artisti cenacolo. ? consorzio, lega, organizzazione Definizione Treccani

