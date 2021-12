La definizione e la soluzione di: Delimitano i locali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARETI

Curiosità : Delimitano i locali

della regione Lombardia - Locali di interesse sovracomunale[collegamento interrotto] ^ Parchi della regione Lombardia - Locali di interesse sovracomunale ... Significato pareti

PRESSIONE 1. La PRESSIONE è l’azione di premere, di esercitare una forza sulla superficie di , con l’espressione p. sanguigna si indica la forza esercitata dal sangue che circola sulle pareti di vene e arterie (p. venosa, arteriosa). Parole, espressioni e modi di dire alta dipingere. Finestra di approfondimento Modi di dipingere - Il concetto di «rappresentare gra?camente, per lo più mediante l’uso di colori» è espresso da vari verbi, secondo le tecniche Pirandello. Un altro ambito di d. è quello artigianale di «dare la tinta, soprattutto alle pareti»: devo far d. la cucina. In questo caso è molto com. il sinon. tinteggiare, oltre Definizione Treccani

Altre definizioni con delimitano; locali; delimitano la porta | Venerdì 26 novembre 2021; delimitano la porta; Rilievi di cemento che delimitano la corsia preferenziale; delimitano i campi coltivati o i pascoli; locali tà dell incidente in cui morì Alfredo Rampi; locali tà balneare veneta; Nota locali tà turistica a sud della Toscana; locali a ferro di cavallo; Cerca nelle Definizioni