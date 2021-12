La definizione e la soluzione di: Del tutto imprevista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INATTESA

Curiosità : Del tutto imprevista

sperava, futilmente, di non guastare del tutto i rapporti. Il piano strategico dell'esercito italiano, sotto il comando del generale e capo di stato maggiore ... Significato inattesa

elettrizzare v. tr. der. di elettri(co). – 1. di un corpo elettricamente neutro. 2. fig. Di persona, metterla in stato di viva eccitazione: l’inattesa notizia lo aveva elettrizzato; le sue parole avevano il potere di e. i suoi venire lat. venire pres. indic. vèngo, vièni, viène, veniamo, venite, vèngono; pres. cong. vènga, veniamo, veniate, vèngano; imperat. vièni, venite; fut. verrò, ecc.; condiz. verrèi, andare, recarsi. ? Espressioni: fig., fam., venirsene fuori di persona, dire improvvisamente cosa inattesa o inopportuna, con la prep. con: se ne venne fuori con una sciocchezza Definizione Treccani

