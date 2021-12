La definizione e la soluzione di: Decide di farlo l emigrante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ESPATRIARE

Curiosità : Decide di farlo l emigrante

carriera da calciatore ebbe quindi inizio in Galles, ma il giovane emigrante decise di non giocare con il club della sua città, ovvero il Cardiff City, ... Significato espatriare

espatriare (non com. spatriare) v. intr. dal lat. tardo expatriare, der. di patria «patria», col pref. ex- (io espàtrio, ecc.; aus. essere, più raram. avere). – Lasciare il territorio della patria (nell’uso burocr. anche per breve tempo, nel espatriare non com. spatriare v. intr. dal lat. tardo expatriare, der. di patria 'patria', col pref. ex- io espàtrio, ecc.; aus. essere, più raram. avere. - lasciare volontariamente la patria emigrare, non com. esulare, migrare. rientrare, rimpatriare, ritornare. Definizione Treccani

