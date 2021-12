La definizione e la soluzione di: La dea sposa di Giove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIUNONE

Curiosità : La dea sposa di Giove

Giove temeva che ella sarebbe stata causa di dispute tra gli altri dei e la diede quindi in sposa a Vulcano, il dio del fuoco, fabbro degli dei, di brutto ... Significato giunone

satùrnia s. f. lat. scient. Saturnia, dall’agg. lat. class. Saturnius, con riferimento ), per le macchie sulle ali della farfalla che ricordano quelle del pavone, sacro a Giunone. – Genere di lepidotteri che dà il nome alla famiglia saturnidi, del quale fa parte mo'neta s. f. lat. moneta come der. di monere 'avvertire', attributo di Giunone che secondo gli antichi significherebbe 'l'avvertitrice', per i buoni avvertimenti dati dalla al fatto che la zecca di Roma si trovava nelle vicinanze del tempio dedicato a Giunone Moneta sul Campidoglio. - 1. dischetto di metallo coniato al fine di favorire gli scambi Definizione Treccani

