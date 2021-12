La definizione e la soluzione di: Crotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : KR

Curiosità : Crotone

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi crotone (disambigua). crotone (ascolta[?·info], AFI: [kro'tone], Cotrone fino al 1928, Cutroni ... Significato kr

Kr. – Simbolo dell’elemento chimico cripto (dalla variante, che è anche il nome lat. scient., krypton). cross¹ kr?s, it. kr?s s. ingl. propr. 'croce', dal lat. crux -crucis 'croce', usato in ital. al masch. - sport. nel calcio, tiro effettuato in diagonale traversone. Definizione Treccani

