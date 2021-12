La definizione e la soluzione di: Crostaceo prelibato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARAGOSTA

Curiosità : Crostaceo prelibato

Il granchio di fiume (Potamon fluviatile Herbst, 1785) è un crostaceo decapode di acqua dolce, appartenente alla famiglia dei Potamidi. Il corpo, di colore ... Significato aragosta

s. f. lat. locusta «cavalletta» e «aragosta», per agglutinazione e falsa deglutinazione dell’art. la locusta. – 1. Crostaceo decapode della famiglia palinuridi (lat. scient. Palinurus vulgaris), i cui esemplari sono tra i più grandi crostacei delle acque marine, con corpo cilindrico che può CATEGORIA: ALIMENTAZIONE ara'gosta lat. locusta 'cavalletta' e 'aragosta'. - ¦ s. f. zool. nome di alcune specie di crostacei ? astice, gambero, gamberone, region. mazzancolla, scampo. ¦ agg invar. sempre posposto, che ha colore simile a quello dell'aragosta ? arancione, rosso. Definizione Treccani

