La definizione e la soluzione di: Un crostaceo dalle potenti chele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRANCHIO

Curiosità : Un crostaceo dalle potenti chele

chele, indifferentemente la destra o la sinistra, che è molto più grande dell'altra; con essa, aprendola e poi chiudendola velocemente, il crostaceo può ... Significato granchio

grànchio s. m. lat. cancer -cri. – 1. costellazione del Cancro: in quei giorni appunto che il Sole fa il suo viaggio nel segno del Granchio (Redi). 5. pop. Crampo: m’ha preso un g. alla gamba; fig., tosc., avere il g CATEGORIA: ALIMENTAZIONE granchio 'grankjo s. m. lat. cancer -cri. - 1. crostacei commestibili marini e d'acqua dolce. 2. fig. erronea interpretazione di fatti, discorsi abbaglio, cantonata, errore, sbaglio. ? Espressioni: fam., pigliare o prendere un granchio ? ?. 3. con iniziale maiusc. ant. costellazione zodiacale compresa tra i Gemelli Definizione Treccani

Altre definizioni con crostaceo; dalle; potenti; chele; crostaceo prelibato; crostaceo di fondale simile al granchio; Piccolo crostaceo che si difende avvolgendosi a palla; Il crostaceo che si prende... sbagliando; È formata dalle iniziali; Veloce insetto dalle doppie ali iridescenti; In generale, un farmaco che libera dalle feci; Un equino dalle lunghe orecchie; Secondo un detto ne è dotata la stanza dei potenti ; È alto quello in cui stanno i potenti ; Punto più alto incontro fra potenti ; Atto da prepotenti ; Il Michele conduttore di Tutta salute; Dove si tengono gli abiti e... gli schele tri; Il nostro fu scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847; Lo schele tro dell'aereo; Cerca nelle Definizioni