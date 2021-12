La definizione e la soluzione di: Cresce incolta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERBA

Curiosità : Cresce incolta

e ruscum (pianta spontanea): la vite "la-brusca" sarebbe quella che cresce incolta ai margini dei campi. La seconda attribuisce l'origine alla fusione ... Significato erba

èrba s. f. lat. herba. – 1. a. vulnerario; e. crocciòla, l’uva di volpe; e. crociona, l’erisimo; e. da calli, altro nome dell’erba fava (v. più avanti); e. da emorroidi, il favagello; e. da gatti, il maro; e. da CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA erba '?rba s. f. dal lat. herba. - 1. nome generico di ogni pianta bassa che, nella parte aerea, non faccia fusto legnoso ? erbaggio, ortaggio, verdura. ? Espressioni: erba brusca ??; erba cornetta ? ?; erba fragolina ? ?; erba gallina ? ?; erba gatta ? ?; erba grassa ? ?; erba peperina o pepina ? ?; erba strega ? ?; fig., fare d'ogni erba un Definizione Treccani

