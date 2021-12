La definizione e la soluzione di: Crema di verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASSATO

Curiosità : Crema di verdura

La crema di marroni (o marmellata di castagne o composta di castagne o confettura di castagne o confettura di marroni) è una conserva dolce spalmabile ... Significato passato

passato agg. e s. m. part. pass. di passare. – 1. agg. a. , di esperienze, di avventure e sim. b. agg. e s. m. In grammatica, tempo p., o assol. passato, tempo del verbo che indica che l’azione o la situazione espressa dal verbo si è già CATEGORIA: ALIMENTAZIONE passato part. pass. di passare. - ¦ agg. 1. che precede il momento in cui siamo: il tempo p.; l'anno p. andato, precedente, lett. preterito, poet. prisco, ant. tempo ormai trascorso ieri, lett. preterito. oggi, presente. ? futuro. ? Locuz. prep.: in passato anticamente, una volta, un tempo. al giorno d'oggi, attualmente, oggi CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

