Soluzione 8 lettere : STILISTA

Curiosità : Crea per le case di moda

italiana. Nipote di Mario Prada, insieme al marito, Patrizio Bertelli, ha guidato e trasformato Prada in una delle più blasonate case di moda del mercato internazionale ... Significato stilista

stilista s. m. e f. der. di stile (pl. m. -i). – 1. cura in modo particolare, e talvolta eccessivo, lo stile, gli elementi e i fattori stilistici, in letteratura, nelle arti figurative, nella musica e anche nello sport: D’Annunzio CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI – ALTA MODA stilista s. m. e f. der. di stile; nei sign. 2, sul modello dell'ingl. stylist pl. m. -i. - 1. crit., artist.chi cura in modo particolare, e talvolta eccessivo, lo stile, in letteratura, nelle arti e sim. formalista. 2. prof., abbigl. creatore di moda che progetta e spesso impone lo Definizione Treccani

