La definizione e la soluzione di: Costituito in un blocco di materia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MONOLITICO

Curiosità : Costituito in un blocco di materia

veicolare normalmente era costituito da due blocchi hardware: un blocco era incorporato nel veicolo o semplicemente fissato, l'altro blocco era il microtelefono ... Significato monolitico

monolìtico agg. der. di monolito (pl. m. -ci). – 1. Che è formato da un solo blocco di pietra: statua m.; colonna m.; obelisco monolitico. Per estens., nella tecnica, di strutture complesse fatte di parti unite assieme e non monolitico mono'litiko agg. der. di monolito pl. m. -ci. - 1. che è formato da un solo blocco di pietra: statua m. ? monoblocco, monopezzo. 2. fig. a. che manifesta compattezza, unitarietà di intenti e sim.: un partito m. compatto, concorde, solidale, unitario. diviso, frammentato, Definizione Treccani

Altre definizioni con costituito; blocco; materia; Viene costituito dai connotati di una persona; E costituito da un indirizzo; La cieca fiducia nel potere costituito ; E' costituito da depositi glaciali; Un blocco economico; Check_ Charlie: lo storico posto di blocco tra Berlino Est e Berlino Ovest; Ordine al posto di blocco ; Il blocco in un sol pezzo; materia plastica per l edilizia; Realizzatore materia le di un delitto; Rendere lisci materia li come il marmo; Aiuto materia le e caritatevole dato ai poveri; Cerca nelle Definizioni