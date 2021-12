La definizione e la soluzione di: La Costa nei pressi di Barcellona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BRAVA

Curiosità : La Costa nei pressi di Barcellona

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Barcellona (disambigua). Barcellona (pron. "Barcellóna"; in catalano Barcelona [b??s??'lon?] e in spagnolo ... Significato brava

on line BRAVO 1. L’aggettivo BRAVO si riferisce generalmente a una persona e significa abile, capace espressioni e modi di dire alla brava bene! bravo! bis! chi ci capisce è bravo! da bravo fare il bravo notte brava Proverbi tutti son bravi quando il nemico fugge Citazione gente 'd??nte s. f. lat. gens gentis, affine a gignere 'generare', genus, genitus, ecc.. - 1. a. gruppo di persone unite da un'origine comune: g. latina, di individui considerati collettivamente: la sala era piena di g. persone. ? Espressioni: brava gente, gente per bene persone oneste, rispettose delle norme morali e sociali Definizione Treccani

