La definizione e la soluzione di: Cosparsa con olio e aceto.

Soluzione 7 lettere : CONDITA

Curiosità : Cosparsa con olio e aceto

arance con filetti d'acciughe, olio D'oliva Extra-vergine e sale. Alici sperone: alici fritte con farina, uova, olio, aceto bianco, prezzemolo e sale. ... Significato condita

ab Urbe condita ‹ kòndita› (lat. «dalla fondazione dell’Urbe»). – Formula con cui è denominata dagli antichi storici ed eruditi romani l’era che muove dall’anno di fondazione di Roma , anno che, da Varrone in poi (e cioè dalla prima metà del 1° sec. a. C.), fu fissato nel 754-753 a. C. Nei testi pizza 'pits:a s. f. voce già presente nel lat. mediev., forse der. da un ant. alto-ted. bizzo, pizzo 'boccone, pezzo di pane, focaccia', diffusa in epoca recente attraverso il napol.. sottile focaccia di farina impastata con acqua e lievito, spianata a mano, variamente condita e cotta nel forno a legna: p. margherita focaccia, region. schiacciata, region Definizione Treccani

