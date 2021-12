La definizione e la soluzione di: Così sono i vestiti cuciti addosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADERENTI

Curiosità : Cosi sono i vestiti cuciti addosso

con quel tipo di vestito. Le era stato letteralmente cucito addosso, ed io penso che la cosa interessante è che lei voleva che fosse così attillato da dover ... Significato aderenti

Neologismi (2008) legging s. m. inv. Pantaloni femminili molto sottili e aderenti alle Giampaolo Fabris , Repubblica, 10 dicembre 2007, Affari & Finanza, p. 14) • i capi aderenti hanno lasciato il posto ad ampi maglioncioni che cadono morbidi sui legging (come da un largo. Finestra di approfondimento Larghezza ed estensione - Come per altri agg. di estensione, quali alto,lungo ecc., anche l. ha due sign. fondamentali: esprime infatti sia la dimensione della larghezza - Molto comune è l’uso di l. per indicare un abito o un paio di scarpe non aderenti: voglio il mio busto l., le mie scarpe comode e un secchio d’acqua da levarmi questi maledetti Definizione Treccani

