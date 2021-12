La definizione e la soluzione di: Così sono i sogni più belli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROSEI

Curiosità : Cosi sono i sogni piu belli

carnagione scura e dalla bellezza notevole, con dei grandi occhi scuri, molto belli e dolci secondo Rand al'Thor. È la figlia del sindaco e principale locandiere ... Significato rosei

rò?a s. f. dal lat. rosa. – 1. Nome delle varie piante, i quali per il colore o l’odore ricordano la tinta o il profumo delle rose; i principali legni rosa sono: il legno rosa brasiliano o di Baía, fornito da un albero del malva s. f. lat. malva. - 1. a. pianta bienne delle malvacee, con foglie lungamente picciolate e crenate e fiori rosei. b. fig. con funz. appositiva sempre invar., colorazione violacea tendente al rosa: color m. mauve. ? lilla, viola chiaro. 2. fig., ant. persona diffidente verso le Definizione Treccani

